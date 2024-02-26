Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2024, 17:15
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Космический аппарат Odysseus перевернулся при посадке на Луну

Космический аппарат Odysseus американской компании Intuitive Machines упал и перевернулся при посадке на Луну. Одна из его «ног» уперлась в лунную поверхность или угодила в кратер, вызвав переворот. Это стало известно на пресс-конференции NASA.
Ferra.ru

Ferra.ru

Миссия IM-1, запущенная 22 февраля 2024 года, покорила Луну, но не без приключений. При посадке связь с аппаратом задержалась, но затем была восстановлена. Однако после анализа телеметрии выяснилось, что Odysseus лежит на боку.

Предположительно, при снижении аппарата к целевой зоне, он столкнулся с препятствием или провалился в кратер, что привело к его перевороту. Тем не менее, по словам руководителя Intuitive Machines, аппарат находится в нормальном состоянии, и все научные приборы функционируют.

Однако сигнал связи стал слабее из-за измененного положения аппарата. Контроль за миссией теперь осуществляется с использованием более мощных станций, таких как Goonhilly в Великобритании.

Ожидается, что Odysseus продолжит свою работу до наступления сумерек на Луне, что произойдет примерно через 10 дней.

Автор:Булат Кармак
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