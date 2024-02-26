Космический аппарат Odysseus перевернулся при посадке на Луну

Миссия IM-1, запущенная 22 февраля 2024 года, покорила Луну, но не без приключений. При посадке связь с аппаратом задержалась, но затем была восстановлена. Однако после анализа телеметрии выяснилось, что Odysseus лежит на боку.

Предположительно, при снижении аппарата к целевой зоне, он столкнулся с препятствием или провалился в кратер, что привело к его перевороту. Тем не менее, по словам руководителя Intuitive Machines, аппарат находится в нормальном состоянии, и все научные приборы функционируют.

Однако сигнал связи стал слабее из-за измененного положения аппарата. Контроль за миссией теперь осуществляется с использованием более мощных станций, таких как Goonhilly в Великобритании.

Ожидается, что Odysseus продолжит свою работу до наступления сумерек на Луне, что произойдет примерно через 10 дней.