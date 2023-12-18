Космический гинеколог объяснил, как люди станут размножаться в будущем

Огромный временной разрыв (20 лет) между первой женщиной в космосе (Валентиной Терешковой) и первой американкой, которая отправилась в космос (Салли Райд), связан с одной особенностью женского организма. Тогда никто не знал, что произойдёт с менструацией у женщин, когда они отправятся в космос. Было опасение, что кровь начнёт течь внутри тела, а не выходить из него. Также непонятно было, сколько тампонов понадобится космонавтам.

Известно, что наше гормональное здоровье регулируется гормонами, а гормональные циклы - нет. Похоже, что они меняются в зависимости от пространства.

Поскольку мы знаем, что у женщин могут быть менструации в космосе, овуляция определённо возможна. Теоретически оплодотворение тоже может произойти. Но может ли так случиться в реальности - неизвестно.