Наука и технологии
18:45, 03 декабря 2023
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Космический телескоп «Хаббл» может перестать работать, и чем тут поможет SpaceX Илона Маска

Недавний сбой в работе гироскопов космического телескопа «Хаббл» перевел его в безопасный режим, что возобновило дискуссии о возможной частной миссии SpaceX по перезапуску и ремонту культового телескопа.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Миллиардер Джаред Айзекман, стоящий за Polaris Program, написал в Twitter: «Запишите нас в тренеры», выразив готовность оказать помощь.

Ранее в этом году SpaceX, Айзекман и NASA совместно провели исследование, чтобы изучить возможность осуществления частной миссии по перезапуску и обслуживанию «Хаббла» с помощью корабля Crew Dragon компании SpaceX. Хотя детали не разглашаются, Айзекман намекнул на перспективность миссии.

Это событие произошло после того, как NASA направило запрос на получение информации о концепциях коммерческих миссий по перезапуску «Хаббла», на который было получено восемь ответов. Поскольку «Хаббл» сталкивается с потенциальным сокращением бюджета и проблемами эксплуатации, участие SpaceX может стать решающим фактором в сохранении этой космической иконы.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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