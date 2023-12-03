Космический телескоп «Хаббл» может перестать работать, и чем тут поможет SpaceX Илона Маска

Миллиардер Джаред Айзекман, стоящий за Polaris Program, написал в Twitter: «Запишите нас в тренеры», выразив готовность оказать помощь.

Ранее в этом году SpaceX, Айзекман и NASA совместно провели исследование, чтобы изучить возможность осуществления частной миссии по перезапуску и обслуживанию «Хаббла» с помощью корабля Crew Dragon компании SpaceX. Хотя детали не разглашаются, Айзекман намекнул на перспективность миссии.

Это событие произошло после того, как NASA направило запрос на получение информации о концепциях коммерческих миссий по перезапуску «Хаббла», на который было получено восемь ответов. Поскольку «Хаббл» сталкивается с потенциальным сокращением бюджета и проблемами эксплуатации, участие SpaceX может стать решающим фактором в сохранении этой космической иконы.