Кремний всё? Создан первый функциональный графеновый полупроводник
Возможно, грядет революция в электронике, после того как исследователи из Технологического института Джорджии создали первый в мире функциональный полупроводник из графена. Этот прорыв может проложить путь к созданию более компактных и быстрых устройств и даже открыть дверь к квантовым вычислениям.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Почему это так важно? Пределы кремния. Материал, из которого изготовлено большинство современных электронных устройств, близок к тому, чтобы придти к максимуму своего потенциала миниатюризации и скорости. Графен, представляющий собой один слой атомов углерода, обладает беспрецедентной проводимостью и прочностью, открывая возможности для создания более компактных, холодных и энергоэффективных чипов.
В своем естественном состоянии графен не обладает важнейшим свойством — полосовой щелью, необходимой для включения и выключения полупроводников. Команде из Georgia Tech удалось создать в графене полосовой промежуток, преодолев препятствие, которое десятилетиями стояло на пути исследований графеновой электроники.
Что же такого особенного в этом графеновом полупроводнике? Он в 10 раз быстрее, чем кремний: электроны проходят через этот материал со значительно меньшим сопротивлением, что обеспечивает молниеносную скорость обработки данных. Помимо скорости, графен обладает такими дополнительными преимуществами, как гибкость, прозрачность и совместимость с существующими технологиями производства микроэлектроники.
Несмотря на то, что открытие еще только началось, оно знаменует собой важный шаг на пути к созданию электроники на основе графена. Необходимы дальнейшие исследования и доработки, но потенциал неоспорим.