Кремний всё? Создан первый функциональный графеновый полупроводник

Почему это так важно? Пределы кремния. Материал, из которого изготовлено большинство современных электронных устройств, близок к тому, чтобы придти к максимуму своего потенциала миниатюризации и скорости. Графен, представляющий собой один слой атомов углерода, обладает беспрецедентной проводимостью и прочностью, открывая возможности для создания более компактных, холодных и энергоэффективных чипов.

В своем естественном состоянии графен не обладает важнейшим свойством — полосовой щелью, необходимой для включения и выключения полупроводников. Команде из Georgia Tech удалось создать в графене полосовой промежуток, преодолев препятствие, которое десятилетиями стояло на пути исследований графеновой электроники.

Что же такого особенного в этом графеновом полупроводнике? Он в 10 раз быстрее, чем кремний: электроны проходят через этот материал со значительно меньшим сопротивлением, что обеспечивает молниеносную скорость обработки данных. Помимо скорости, графен обладает такими дополнительными преимуществами, как гибкость, прозрачность и совместимость с существующими технологиями производства микроэлектроники.

Несмотря на то, что открытие еще только началось, оно знаменует собой важный шаг на пути к созданию электроники на основе графена. Необходимы дальнейшие исследования и доработки, но потенциал неоспорим.