Критик криптовалют предрёк биткоину обвал, но и его тут же раскритиковали
Известный в США финансист и криптоаналитик, ярый противник биткоина Питер Шифф предрёк BTC крах на фоне одобрения спотовых ETF.
Ferra.ru
По его мнению, на момент признания ETF произойдёт серьёзный обвал криптовалютного рынка. Шифф объясняет это текущим ростом BTC. Цена может достигнуть $38 тысяч, сейчас стоимость актива — $36193, а за сутки цена выросла ещё на 2,51%.
Существует вероятность, что уже в январе 2024 года ETF в США будет признан. И на момент запуска биткоин-ETF многие пользователи приобретут монету. В итоге, «ранним держателям» придётся продать свои активы, чтобы получить доход, и когда это произойдёт, желающие приобрести ETF могут оказаться в меньшинстве. Как итог, такое положение дел приведёт к обвалу на рынке.
На публикацию Шиффа тут же отреагировали многие коллеги по цеху. На него обрушилась лавина критики. В целом комментарии свелись к тому, что прогнозы Шиффа неосуществимы и бояться нечего. Широкую общественность призвали не обращать внимания на этот прогноз, ссылаясь на то, что это своего рода неверные прогнозы финансиста.