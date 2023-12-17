Кризис футуристов: что случилось с провидцами завтрашнего дня

В своей язвительной критике Пристли подчеркивает, что футуристы превратились из мечтателей в тренд-споттеров и стали просто маркетинговыми инструментами, предсказывающими следующую большую вещь. Мировое общество будущего, некогда мощная организация, теперь лежит в «руинах», а на смену ей пришли самопровозглашенные «футуристы» с сомнительным прошлым.

Пристли сетует на отсутствие настоящего воображения, обвиняя в этом культуру, одержимую идеей немедленной прибыли и нежеланием рисковать. Футуризм, по его мнению, превратился в дешевое хобби, а влиятельные люди наживаются на новейших «громких» словах. В его статье также представлена концепция «научно-фантастического прототипирования» как потенциальный спаситель, призывающий футуристов вернуться к истокам провидческого повествования.

В прощальном слове Пристли призывает профессию вернуть свою сущность, предлагая выбор между предсказуемой посредственностью и смелым стремлением к провидческому будущему.