Наука и технологии
20:15, 24 декабря 2023
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Крошечная бактерия поможет в создании экологически чистых телефонов и автомобилей

Ученые Корнельского университета раскрыли потенциал крошечной бактерии Vibrio natriegens, весящей всего одну триллионную долю грамма, для преобразования экологически чистой переработки редкоземельных элементов. С помощью генной инженерии ученые повышают способность этой крошечной бактерии извлекать ценные элементы, необходимые для смартфонов, компьютеров, электромобилей и ветряных турбин.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Традиционно переработка редкоземельных элементов была связана с экологическими проблемами и часто использовала устаревшие, загрязняющие окружающую среду методы. Инновационный подход, называемый биосорбцией, представляет собой устойчивую альтернативу, а Vibrio natriegens оказывается перспективным кандидатом на эффективную очистку элементов.

Благодаря генетическим модификациям с использованием плазмиды MP6 исследователи расширили возможности бактерии по биосорбции, что стало значительным шагом на пути к более экологичному и экономически выгодному решению.

Автор:Булат Кармак
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