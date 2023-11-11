Крупнейший мировой банк начал торги через USB-накопитель из-за кибератаки

Кибератаку приписывают хакерской группировке Lockbit. Злоумышленники нарушили работу инфраструктуры банка и вынудили на время прекратить торги казначейскими облигациями США. Компании, которые проводят транзакции, поспешили отключиться от «сломанных» систем, и чтобы минимизировать риск и убытки, сотрудникам пришлось использовать обычные USB-накопители.

Ситуация существенно не повлияла на рынок в целом, но стала «шоком» для банковской сферы. Никто не ожидал такого сбоя, из-за которого пришлось перенаправить торги.