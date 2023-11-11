Наука и технологии
21:45, 11 ноября 2023
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Крупнейший мировой банк начал торги через USB-накопитель из-за кибератаки

Хакеры атаковали крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China Ltd (ICBC) со штаб-квартирой в Пекине. В систему был загружен вирус-вымогатель.

Walter Grassroot / Wikimedia Commons

Walter Grassroot / Wikimedia Commons

Кибератаку приписывают хакерской группировке Lockbit. Злоумышленники нарушили работу инфраструктуры банка и вынудили на время прекратить торги казначейскими облигациями США. Компании, которые проводят транзакции, поспешили отключиться от «сломанных» систем, и чтобы минимизировать риск и убытки, сотрудникам пришлось использовать обычные USB-накопители.

Ситуация существенно не повлияла на рынок в целом, но стала «шоком» для банковской сферы. Никто не ожидал такого сбоя, из-за которого пришлось перенаправить торги.

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