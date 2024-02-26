Крупнейший в Европе орган местного самоуправления откажется от Oracle

Проект, первоначально заложенный в бюджет в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов), в итоге обошелся в 131 миллион фунтов стерлингов (166 миллионов долларов), в результате чего совет не смог представить проверяемую отчетность и столкнулся с серьезным сокращением бюджета.

Внедрение Oracle с самого начала было сопряжено с проблемами. Совет в значительной степени адаптировал программное обеспечение, несмотря на первоначальные планы по созданию более стандартной версии. Такая настройка привела к тому, что несколько функций получили «красные» предупреждения, указывающие на потенциальные проблемы. Несмотря на эти предупреждения, система была запущена в апреле 2022 года.

Текущая система непригодна для ведения аудиторской отчетности, и совет рассматривает возможность полного отказа от Oracle. Однако даже повторное внедрение стандартной версии Oracle оказывается сложным и дорогостоящим. Совет выделил дополнительные 45 миллионов фунтов стерлингов (57 миллионов долларов) на повторное внедрение системы в дополнение к уже потраченным 86 миллионам фунтов стерлингов (108 миллионов долларов).

Еще большее разочарование вызывает тот факт, что совет не может предоставить четких сроков и сметы расходов на реализацию проекта. Отсутствие прозрачности вызвало критику со стороны членов совета, которые указывают на непомерно высокую стоимость услуг консультантов, превышающую 1 000 фунтов стерлингов в день.