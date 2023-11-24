Наука и технологии
11:15, 24 ноября 2023
1 мин.

Кто чаще использует ChatGPT: отличники или троечники

Ученые изучили взаимосвязь между использованием технологий искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, и академической успеваемостью студентов.

Ferra.ru

Ferra.ru

Исследование показало, что студенты, активно использующие ИИ-технологии, в частности ChatGPT, чаще всего имеют низкую академическую успеваемость. Это особенно заметно среди мужской части студентов, которые используют эти технологии для подготовки письменных работ.

Исследование подчеркивает, что внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс требует переосмысления традиционных подходов к оценке результатов обучения.

Современные нейросети, такие как детище OpenAI, способны генерировать тексты, имитируя статистические шаблоны языка, что может привести к уменьшению усилий, прилагаемых студентами для написания письменных работ.

Это, в свою очередь, может снижать качество образования и критическое мышление студентов.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1881076
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.