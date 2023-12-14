Кто лучше читает и понимает текст: мальчики или девочки

Известно, что у мальчиков возникают проблемы с пониманием прочитанного во всех 67 странах, где проводятся тесты PISA. А наибольшие трудности испытывают мальчики из Исландии и Норвегии, где 34% и 26% из них соответственно не читают достаточно хорошо, чтобы понять текст, который им дают после 10-летнего обучения в школе.

Как правило, словарный запас у мальчиков меньше. И причина этого - то, что они и читают меньше. Исследования показывают, что взрослые с момента рождения мальчиков с ними разговаривают меньше, чем с девочками. Это может быть связано с тем, что девочки зачастую больше лепечут. Кроме того, мальчикам взрослые книг тоже читают меньше, чем девочкам.

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