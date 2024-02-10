Кто-то в США украл 60-метровую радиобашню

Кражу обнаружила бригада ландшафтных дизайнеров, и руководитель станции Бретт Элмор был ошеломлен. «Что значит, башня исчезла?» — воскликнул он, запечатлев неверие, последовавшее за странным открытием. Башня, расположенная в лесном массиве, была отрезана у основания и каким-то образом извлечена вместе с AM-передатчиком станции. Местная полиция была не менее озадачена.

Последствия для WJLX оказались серьезными. Вынужденная прекратить вещание по решению FCC, станция столкнулась с нелегкой борьбой. Замена башни может обойтись в 150 000 долларов, что является непосильным финансовым бременем.

Элмор изучает возможности онлайн-вещания, одновременно обращаясь за помощью к сообществу. Поддержка и теории, включая возможность привлечения вертолета, свидетельствуют о важности станции для города.

Расследование продолжается, и Элмор надеется, что записи с камер наблюдения или показания свидетелей смогут пролить свет на преступников. Он также упомянул об аналогичной краже на другой станции, что заставляет задуматься о возможной закономерности.