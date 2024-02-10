Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 13:30
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Кто-то в США украл 60-метровую радиобашню

Любимая радиостанция WJLX в Джаспере, штат Алабама, столкнулась с беспрецедентной проблемой после того, как на прошлой неделе воры нагло украли ее 200-футовую (примерно 60-метровую) радиовышку. Этот поступок заставил радиостанцию отключиться от эфира.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Кражу обнаружила бригада ландшафтных дизайнеров, и руководитель станции Бретт Элмор был ошеломлен. «Что значит, башня исчезла?» — воскликнул он, запечатлев неверие, последовавшее за странным открытием. Башня, расположенная в лесном массиве, была отрезана у основания и каким-то образом извлечена вместе с AM-передатчиком станции. Местная полиция была не менее озадачена.

Последствия для WJLX оказались серьезными. Вынужденная прекратить вещание по решению FCC, станция столкнулась с нелегкой борьбой. Замена башни может обойтись в 150 000 долларов, что является непосильным финансовым бременем.

Элмор изучает возможности онлайн-вещания, одновременно обращаясь за помощью к сообществу. Поддержка и теории, включая возможность привлечения вертолета, свидетельствуют о важности станции для города.

Расследование продолжается, и Элмор надеется, что записи с камер наблюдения или показания свидетелей смогут пролить свет на преступников. Он также упомянул об аналогичной краже на другой станции, что заставляет задуматься о возможной закономерности.

Автор:Армен Зангиев
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