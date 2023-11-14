Кто умнее: собаки или кошки

В ходе нового исследования учёные помещали мозг собак и кошек в специальный раствор, а затем охлаждали его в морозильнике. Благодаря этому методу удалось изучить структуру и число нейронов головного мозга у животных.

Удивительно, но в коре головного мозга кошек - 250 миллионов нейронов, а у собак их около 530 миллионов. Специалисты полагают, что по этой причине собаки всё-таки умнее, чем кошки.