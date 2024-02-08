Кулаками после драки не машут, но FTC раскритиковала сделку Microsoft и Activision

FTC утверждает, что Microsoft обещала рассматривать Activision Blizzard как независимое подразделение, избегая излишеств и увольнений. Однако недавние сокращения, направленные, в частности, на «области дублирования» между компаниями, противоречат этим предыдущим заверениям. Это вызывает «опасения относительно истинного характера приобретения и его потенциальных антиконкурентных последствий», отмечает регулятор.

FTC теперь добивается временной приостановки уже свершенного приобретения на время проведения дальнейшего расследования. Кроме того, FTC утверждает, что увольнения препятствуют их способности защищать пострадавших сотрудников.

Теперь уже суд решит, удовлетворять ли просьбу FTC о временном приостановлении. Microsoft, скорее всего, будет отстаивать свою позицию и бороться за законность своих действий.