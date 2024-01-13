Лаборатория Касперского: российские компании готовы вкладывать в свою защиту

Изучив потребности в бюджете на кибербезопасность, Лаборатория Касперского выяснила, что половине компаний (52%) хватает средств для противостояния новым угрозам, а 18% могут их опережать. Однако 20% респондентов отметили, что в их компаниях выделено недостаточно финансовых средств для должной защиты, а 6% вовсе не имеют отдельного бюджета на кибербезопасность.

Анна Кулашова, управляющий директор Лаборатории Касперского в России и странах СНГ, подчеркнула, что кибербезопасность требует комплексного подхода. Для максимальной эффективности инвестиций, эксперты советуют внедрять продвинутые решения, такие как EDR или XDR, обеспечивать обучение персонала и использовать специализированные решения для среднего бизнеса, например, из линейки Kaspersky Smart.