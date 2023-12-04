Наука и технологии
16:30, 04 декабря 2023
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Легендарная группа Kiss будет давать концерты вечно благодаря цифровым аватарам

Популярная рок-группа Kiss, известная своими эпическими выступлениями и уникальным стилем, объявила о создании своих цифровых аватаров, которые позволят им выступать «вечно молодыми». Это решение было объявлено после последнего живого шоу группы, завершившего их 50-летнюю карьеру, на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

KISS

KISS

Цифровые аватары Kiss были созданы с использованием технологии захвата движения, в сотрудничестве с компанией Industrial Light and Magic, основанной Джорджем Лукасом, и Pophouse Entertainment, основанной Бьорном Ульвеусом из ABBA.

По словам Пера Сундина, генерального директора Pophouse, технология позволит Kiss проводить концерты в трех разных городах в одну и ту же ночь на трех разных континентах.

Это объявление вызвало смешанные реакции среди фанатов в интернете. Некоторые выразили сомнения в способности цифровых аватаров воспроизвести атмосферу настоящего живого шоу, в то время как другие считают это отличной идеей для продолжения наследия группы после завершения их карьеры.

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