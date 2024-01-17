Наука и технологии
15:00, 17 января 2024
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LG представит устройства расширенной реальности в 2025 году

Генеральный директор LG Electronics, Чо Чжу Ван, сообщил, что компания готовится представить устройство расширенной реальности (XR) уже в следующем году.
Ferra.ru

Ferra.ru

Руководитель подчеркнул, что будет делегирована разработка XR в отдел телевизоров с целью ускорения темпов инноваций.

Прежние попытки, такие как гарнитура для 360-градусного видео в 2016 году и прототип SteamVR в 2017 году, не принесли значимых результатов. Планы на XR вызывают интерес, особенно в свете последних разработок в области высокопроизводительных чипов, таких как Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm.

Официальное подтверждение LG о запуске XR-устройства в следующем году вызывает множество вопросов. Устройство ожидается в 2025 году.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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