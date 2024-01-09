Наука и технологии
06:00, 09 января 2024
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Личные данные клиентов Альфа-Банка оказались в открытом доступе из-за украинских хакеров

Личные данные клиентов Альфа-Банка оказались в открытом доступе.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эта информация была опубликована командой KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB, которые получили доступ к персональным данным более 30 млн клиентов банка.

База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также другие данные.

Всего в таблице насчитывается 115 217 571 запись, из которых примерно 38 млн уникальных физических и юридических лиц. Данные охватывают период с 2004 года.

Пресс-служба Альфа-Банка опровергла утечку, заявив о распространении недостоверной информации.

Отметим, что эксперты по кибербезопасности также пока никак не прокомментировали произошедшее. Их мнение, скорее всего, появится в сети в ближайшее время.

Автор:Булат Кармак
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