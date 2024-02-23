Лидера якудзы задержали за попытку продажи ядерных материалов Ирану

60-летний Такеши Эбисава якобы впервые обратился к агентам УБН в 2020 году, предложив наркотики и ракеты класса «земля-воздух». Однако заговор принял леденящий душу оборот, когда Эбисава отправил фотографии и образцы радиоактивных материалов, которые, как позже подтвердилось, включали уран и оружейный плутоний, способные служить топливом для ядерного оружия.

Прокуроры утверждают, что Эбисава считал, что имеет дело с посредниками иранского генерала, и даже провел видеозвонок, в котором похвастался, что обладает более чем 2000 килограммами ядерного материала. Власти Таиланда, сотрудничая с Управлением по борьбе с наркотиками, перехватили материалы.

В случае вынесения обвинительного приговора Эбисаве грозит пожизненное заключение.