Лучшие модели ИИ провалили тесты по основам грамматики

Люди и модели ИИ должны были найти ошибки в текстовых предложениях: нужно было определить, какие предложения грамматически верны, а какие — с ошибками. Люди справились с заданием практически сразу и без труда, а почти все ответы ИИ были ошибочными.

Учёные пришли к выводу, что модели ИИ, в том числе так популярный сейчас ChatGPT, распознают и понимают человеческую письменную речь иначе, чем люди. Технологии не могут справится с элементарными заданиями, даже если в них загружены грамматические правила.