Луны вокруг экзопланет: новое исследование разрушает надежды на их существование

Используя свой алгоритм Pandora, ученые утверждают, что манящие сигналы, которые считаются экзолунами, могут быть ложными срабатываниями или своеобразными явлениями, связанными с планетами.

Прославленные экзолуны, которые когда-то считались «соперниками» лун нашей Солнечной системы, могут оказаться космическими миражами. Результаты исследования намекают на трудности подтверждения существования экзолун и подчеркивают любопытные проблемы, связанные с наблюдением за космосом.

Являемся ли мы свидетелями грандиозной космической иллюзии или новые открытия откроют нам этих неуловимых небесных спутников? Астрономам придется разбираться.