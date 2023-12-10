Луны вокруг экзопланет: новое исследование разрушает надежды на их существование
Новаторские открытия экзолун, вращающихся вокруг далеких планет Kepler-1625b и Kepler-1708b, теперь подвергаются тщательному анализу. Немецкие исследователи из Института Макса Планка по изучению Солнечной системы поставили под сомнение существование этих далеких спутников.
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Используя свой алгоритм Pandora, ученые утверждают, что манящие сигналы, которые считаются экзолунами, могут быть ложными срабатываниями или своеобразными явлениями, связанными с планетами.
Прославленные экзолуны, которые когда-то считались «соперниками» лун нашей Солнечной системы, могут оказаться космическими миражами. Результаты исследования намекают на трудности подтверждения существования экзолун и подчеркивают любопытные проблемы, связанные с наблюдением за космосом.
Являемся ли мы свидетелями грандиозной космической иллюзии или новые открытия откроют нам этих неуловимых небесных спутников? Астрономам придется разбираться.