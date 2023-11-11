Марс светится в темноте? Ученые наткнулись на новый феномен
Команда ученых из Льежского университета запечатлела, как Марс устраивает космическую светящуюся в темноте «вечеринку». С помощью прибора UVIS-NOMAD, установленного на орбитальном аппарате Trace Gas Orbiter, исследователи Марса обнаружили в ночном небе планеты огни.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Но это не обычные городские огни, а почти что «диско шар» из зеленого и видимого света, созданный атомами на Марсе. Оказывается, когда ночью атмосфера Марса попадает в поле зрения UVIS-NOMAD, атомы кислорода решают «потанцевать», рекомбинируют и дают потрясающее свечение в видимом спектре.
Это марсианское ночное свечение, более яркое, чем Полярная звезда, подобно неоновой вывеске для ученых, раскрывает секреты верхней атмосферы планеты и ее загадочные движения.