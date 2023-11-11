Марс светится в темноте? Ученые наткнулись на новый феномен

Но это не обычные городские огни, а почти что «диско шар» из зеленого и видимого света, созданный атомами на Марсе. Оказывается, когда ночью атмосфера Марса попадает в поле зрения UVIS-NOMAD, атомы кислорода решают «потанцевать», рекомбинируют и дают потрясающее свечение в видимом спектре.

Это марсианское ночное свечение, более яркое, чем Полярная звезда, подобно неоновой вывеске для ученых, раскрывает секреты верхней атмосферы планеты и ее загадочные движения.