Наука и технологии
15:00, 11 ноября 2023
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Марс светится в темноте? Ученые наткнулись на новый феномен

Команда ученых из Льежского университета запечатлела, как Марс устраивает космическую светящуюся в темноте «вечеринку». С помощью прибора UVIS-NOMAD, установленного на орбитальном аппарате Trace Gas Orbiter, исследователи Марса обнаружили в ночном небе планеты огни.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Но это не обычные городские огни, а почти что «диско шар» из зеленого и видимого света, созданный атомами на Марсе. Оказывается, когда ночью атмосфера Марса попадает в поле зрения UVIS-NOMAD, атомы кислорода решают «потанцевать», рекомбинируют и дают потрясающее свечение в видимом спектре.

Это марсианское ночное свечение, более яркое, чем Полярная звезда, подобно неоновой вывеске для ученых, раскрывает секреты верхней атмосферы планеты и ее загадочные движения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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