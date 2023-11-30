21:00, 30 ноября 2023
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Маск прав? Сооснователь Ethereum назвал ИИ «экзистенциальной угрозой» человечеству
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин вслед за Илоном Маском назвал искусственный интеллект «экзистенциальной угрозой» человечеству. По его мнению, если ИИ начнёт учиться и социализироваться как человек, в какой-то момент может воспринять собственно человека в качестве угрозы.
John Phillips / Wikimedia Commons
Бутерин предположил, что в таком случае последствия могут быть катастрофическими. Он высказал опасения, что когда-нибудь ИИ сможет перехитрить людей, потому что станет сверхразумом, и будет править миром.
И хотя, скорее всего, всё это проблемы будущих поколений, уже сейчас необходимо учитывать скорость развития таких технологий. Потому что уже непонятно, как программировать и развивать ИИ для безопасного «соседства» с людьми.
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