Маск вспомнил о срыве поединка с Цукербергом и предложил подраться в любом месте

Провести поединок планировалось под эгидой UFC. Но в силу того, что Колизей — старинное место и ценная историческая достопримечательность, не было бы проморекламы. В итоге, как утверждает Илон Маск, «тогда Цук отказался».

После того, как Маск припомнил Цукербергу эту ситуацию, он подтвердил готовность подраться «в любом месте, при любых правилах».

«Я подумал, что если поединок будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, однако мы не будем размещать тонны рекламы промоушена на Колизее, потому что это место с большой историей», — рассказал Маск в эфире подкаста The Joe Rogan Experience.