Наука и технологии
12:45, 28 ноября 2023
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Массовое производство AR-гарнитуры Apple Vision Pro начнется уже в декабре

В сети появилась информация, согласно которой Apple готовится запустить массовое производство своего первого продукта в области смешанной реальности — Vision Pro.

Ferra.ru

Ferra.ru

Стартует процесс уже в декабре 2023 года. Первая партия будет состоять примерно из 400 тыс устройств, а цель продаж на 2024 год составляет 1 млн гарнитур, с планами увеличения до 10 млн к 2026 году.

Интересно, что для Vision Pro значительно увеличен процент участия китайских поставщиков в цепочке поставок – до 60%.

Стоимость компонентов Vision Pro оценивается примерно в $1700. Это указывает на высокий уровень технологий и качества, вложенных в новинку.

Отметим, что не так давно стало известно о работе сразу над четырьмя новыми шлемами в стенах Apple. Они также должны начать выходить в 2024 году.

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