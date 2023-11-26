Массовые штрафы, отставки руководителей, судебные иски: неужели это конец криптовалюты

Противоречивые прогнозы экспертов рынка заставляют инвесторов разрываться между «быками» и «медведями», а такие авторитетные личности, как Джим Крамер и Уоррен Баффет, и вовсе считают криптовалюту мошенничеством. Мир криптовалют запутался в противоречиях и контроле со стороны регулирующих органов, оставляя пользователей в состоянии неопределенности.

Однако, несмотря на всю мрачность, рынок криптовалют изменил все мыслимые показатели, считает «криптогуру» Марк Хелфман. По его словам, доходность биткойна сейчас превосходит почти все активы, которые могут купить обычные люди.