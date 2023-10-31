Наука и технологии
12:45, 31 октября 2023
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Meizu начала продавать места в очереди на покупку своей будущей техники

Компания Meizu взяла на вооружение необычный маркетинговый ход, предложив своим клиентам приобрести места в очереди на покупку своей будущей техники.

Ferra.ru

Ferra.ru

Речь идет о первых AR-очках бренда, которые обещают стать настоящим прорывом в области носимой электроники.

С самого начала Meizu заявила о своих серьезных намерениях в сфере AR, представив продукт как «выдающийся по легкости и тонкости».

Компания уверяет, что их новинка базируется на инновационных технологиях дисплея и демонстрирует глубокое погружение в передовые технологии и продвинутые методы производства.

Для тех, кто готов поддержать Meizu и заранее заказать AR-очки, компания предлагает специальный пакет привилегий на $140. В него входит купон на скидку, купон на трехкратную скидку на услуги по подбору очков и эксклюзивное предложение «меняем, не ремонтируем» на 180 дней.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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