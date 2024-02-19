Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 21:45
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Meizu откажется от традиционных смартфонов в пользу ИИ

Компания Meizu объявила о своем решении отказаться от разработки традиционных «умных» телефонов и полностью сосредоточиться на искусственном интеллекте (ИИ) в рамках нового проекта «AI For New Generations».
Ferra.ru

Ferra.ru

Компания отмечает, что текущие вызовы на рынке смартфонов, такие как увеличение цикла обновления устройств, ограниченные возможности инноваций и усиление конкуренции, обусловливают необходимость поиска новых направлений для устойчивого развития.

После двухлетней подготовки, включающей командное согласование, перераспределение ресурсов, разработку продуктов и полноценное предварительное исследование технологий, Meizu заявляет, что теперь обладает всеми необходимыми возможностями для полного перехода в сферу искусственного интеллекта.

Как экосистемная технологическая компания, Meizu располагает обширными отделами разработки и поставок, а также систематизированными командами разработки программного обеспечения, дизайна и взаимодействия, что обеспечивает надежную техническую поддержку для полного воплощения их новой стратегии.

План Meizu включает в себя переосмысление операционной системы Flyme OS, запуск первого устройства ИИ в 2024 году, а также строительство ИИ-экосистемы.

Автор:Булат Кармак
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