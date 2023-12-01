09:45, 01 декабря 2023
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Meizu представила беспроводные наушники с необычным дизайном зарядного кейса
Накануне Meizu представила не только флагманский смартфон Meizu 21, но и более нишевый девайс — новые беспроводные наушники — Pandaer 1s.
ITHome
Устройство привлекает внимание своим уникальным дизайном, в первую оередь зарядного кейса, который выполнен в форме восьмиугольника.
Наушники представлены в элегантном сочетании серо-белого цвета с золотистыми акцентами. Они обладают внутриканальной конструкцией с короткими дужками, что обеспечивает комфортное ношение.
Есть в них поддержка HiFi-звука высокого качества, улучшенной акустической настройки EQ от Meizu, интеллектуального шумоподавления до 38 дБ, а также автономности до 30 часов.
Купить новинку можно будет уже с 5 декабря. Но пока что лишь в Китае. Точная цена ожидается в ближайшее время.
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