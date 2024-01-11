Microsoft добавила ИИ в стандартный Блокнот на Windows

Речь идет о функции Cowriter, которая позволяет манипулировать текстом с помощью ИИ в обычном текстовом редакторе.

Cowriter в Блокноте предлагает пользователям ряд опций для работы с текстом. Среди них:

Переписать: команда ИИ переписать выбранный текст.

Сделать короче: просит ИИ уменьшить размер текста.

Сделать длиннее: противоположность предыдущей команде.

Изменить тон: для изменения тона текста, например, с неформального на профессиональный.

Изменить формат: для изменения формата, например, из абзаца в блог-пост.

Отметим, что новая функциональность напоминает опцию Compose, которую Microsoft внедрила в свой браузер Edge в 2023 году, предлагая аналогичные возможности для работы с текстом.

К слову, именно 2024 год должен показать, насколько популярными окажутся все эти ИИ-опции в продуктах компании среди пользователей.