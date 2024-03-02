Microsoft создала отдельный ИИ для финансистов

Это объявление появилось на фоне растущей тенденции в индустрии программного обеспечения, когда компании интегрируют генеративный ИИ в существующие продукты, чтобы повысить эффективность работы.

Что желает Microsoft? Оснастить каждый отдел своим собственным специализированным Copilot. По словам Чарльза Ламанна, корпоративного вице-президента Microsoft, «мы хотим, чтобы каждый отдел был оснащен своим Copilot». Это будет сделано на основе существующих предложений Copilot для общего пользования, продаж и обслуживания клиентов.

Первоначальные функции финансового Copilot включают упрощение процесса анализа разницы между бюджетными и фактическими показателями, автоматизация процесса обеспечения согласованности данных из различных источников в электронных таблицах Excel и ускорение процесса сбора платежей за счет использования автоматизации в привычном интерфейсе Outlook.

Copilot также может получать доступ к информации, хранящейся в популярных корпоративных платформах, таких как SAP и Microsoft Dynamics 365. По словам Ламанна, в этом году планируется расширить функциональные возможности.