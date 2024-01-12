Microsoft впервые обогнала Apple по рыночной стоимости, но ненадолго

Последние торги на бирже Nasdaq продемонстрировали удешевление акций Apple на 0,3% и подорожание Microsoft — на 1,5%. Стоимость Microsoft ненадолго составила $2,88 трлн, чуть выше капитализации Apple — $2,87 трлн.

Первенство Microsoft длилось недолго, в настоящее время стоимость Apple на $36 млн выше, чем Microsoft. В первый раз гонку по капитализации Microsoft выиграла у Apple в 2021 году на фоне пандемии коронавируса из-за опасения срыва поставок.