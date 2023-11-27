Microsoft выпустит часы под брендом Xbox

К сожалению, эти часы не «умные» в традиционном понимании этого слова. Они выполнены в классическом стиле кварцевых часов, обладают функциями отображения даты и дня недели, а также поддерживают водонепроницаемость до 50 метров.

Продаваться новинка будет за $80.