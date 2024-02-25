Микропластик нашли в слоях осадочных пород, не тронутых современным человеком

Исследователи из Европы сделали это открытие, изучая слои осадочных пород в трех латвийских озерах. Их целью было определить, можно ли по наличию микропластика определить начало антропоцена, который обычно определяется как начало 1950 года. Традиционно для изучения истории Земли ученые опирались на слои вулканического пепла или ледяные керны. В данном исследовании изучалась возможность того, что микропластик сыграет аналогичную роль в обозначении антропоцена. Однако полученные результаты свидетельствуют об обратном. Микропластик присутствовал во всех исследованных слоях осадочных пород, включая один, датируемый 1733 годом. Это более чем на 200 лет опережает традиционную точку отсчета антропоцена.

Исследователи пришли к выводу, что распределение микропластика в этих отложениях «неоднозначно» и не может окончательно обозначить начало антропоцена. Это ставит под сомнение предыдущие попытки использовать микропластик в качестве хронологического маркера этой эпохи.