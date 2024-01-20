Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 13:30
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Минюст США подаст антимонопольный иск к Apple уже в марте 2024 года

Стало известно о том, что Минюст США готовит иск к Apple в рамках антимонопольного расследования. Дело в отношении корпорации ведётся с 2019 года.
Andy Wang / Unsplash

Andy Wang / Unsplash

Специалисты Минюста пришли к выводу, что Apple пользуется своим доминирующим рыночным положением и пытается ограничивать конкурентов путём снижения производительности софта и аппаратного обеспечения при взаимодействии других компаний с «яблочными» продуктами.

Источники пишут, что уже состоялось по меньшей три встречи между представителями ведомства и вендора, в ходе которых обсуждались перспективы подачи антимонопольного иска. Решение ещё не принято, но вероятность его подачи высока и произойти это может в марте.

Если Минюст подаст антимонопольный иск к Apple, компания станет четвёртой, с кем судится государство: антимонопольные дела уже ведутся в отношении Amazon, Alphabet, материнской компании Google, и Meta*.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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