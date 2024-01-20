Минюст США подаст антимонопольный иск к Apple уже в марте 2024 года

Специалисты Минюста пришли к выводу, что Apple пользуется своим доминирующим рыночным положением и пытается ограничивать конкурентов путём снижения производительности софта и аппаратного обеспечения при взаимодействии других компаний с «яблочными» продуктами.

Источники пишут, что уже состоялось по меньшей три встречи между представителями ведомства и вендора, в ходе которых обсуждались перспективы подачи антимонопольного иска. Решение ещё не принято, но вероятность его подачи высока и произойти это может в марте.

Если Минюст подаст антимонопольный иск к Apple, компания станет четвёртой, с кем судится государство: антимонопольные дела уже ведутся в отношении Amazon, Alphabet, материнской компании Google, и Meta*.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.