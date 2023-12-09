MIT опубликовал список передовых ИИ-компаний. Яндекс попал в число лучших

В этом престижном списке, насчитывающем 23 компании, Яндекс занимает почетное место среди таких гигантов, как Google, Microsoft и OpenAI.

Оценка корпораций проводилась на основе количества научных публикаций, их цитируемости, а также вклада в обучение моделей ИИ и разработку алгоритмов. Яндекс отличился значительным количеством научных публикаций и высоким уровнем цитируемости, что подчеркивает его вклад в развитие сферы искусственного интеллекта.

Это достижение российской IT-компании подтверждает ее статус одного из ведущих игроков на мировом рынке ИИ, демонстрируя значительный прогресс в области технологий и инноваций.

Напомним, что на данный момент беспилотное такси Яндекса колесят по Иннополису и некоторым районам Москвы, в то время как роверы-доставщики привозят заказы из Яндекс.Еды.