Наука и технологии
21:00, 09 декабря 2023
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Мобильного оператора в США обманом заставили передать данные преследуемого человека

Verizon оказалась под пристальным вниманием после того, как преследователь (так называемый сталкер) успешно манипулировал телекоммуникационным гигантом, выдавая себя за офицера полиции, и вынудил его предоставить конфиденциальные данные телефона своей жертвы.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Преступник, Роберт Майкл Глаунер, предположительно выдавал себя за детектива Стивена Купера, составляя поддельный ордер на обыск, чтобы вынудить Verizon раскрыть адрес жертвы и журналы телефонных разговоров. Несмотря на очевидные признаки, включая неофициальный адрес ProtonMail и неправильно оформленный ордер, компания Verizon удивительным образом передала конфиденциальную информацию, поставив под угрозу безопасность жертвы.

Познакомившись с жертвой на порносайте, Глаунер усилил преследование, в итоге угрожая жертве и пытаясь причинить ей физический вред.

Ошибка Verizon в данном случае может привести к тяжелым последствиям, подчеркивая потенциальные опасности, связанные с небрежным отношением к безопасности в цифровую эпоху.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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