MOCAT: новейший инструмент для контроля космического мусора

В условиях усиливающейся перегруженности на низких орбитах, вызванной ростом числа спутниковых запусков, существует значительный риск столкновений и распространения космического мусора. Проведение тщательных исследований космической среды необходимо для разработки эффективных стратегий ответственного и устойчивого использования космических ресурсов.

MOCAT отличается своей способностью моделировать отдельные объекты, разнообразные параметры, орбитальные характеристики, сценарии фрагментации и вероятности столкновений. Это многофункциональный и мощный инструмент, который может различать категории объектов, обобщать параметры и предлагать многоуровневые расчеты.

Инструмент MOCAT разработан командой ARCLab как открытое программное обеспечение, чтобы помочь заинтересованным сторонам, включая операторов спутников, регуляторов и общественность, принимать решения на основе данных.