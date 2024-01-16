Наука и технологии
15:00, 16 января 2024
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MOCAT: новейший инструмент для контроля космического мусора

Лаборатория астродинамики, космической робототехники и управления MIT (ARCLab) представила общественности новейший инструмент — MIT Orbital Capacity Assessment Tool (MOCAT). Этот инструмент позволяет пользователям моделировать долгосрочную космическую среду и понимать рост космического мусора, а также оценивать эффективность механизмов его предотвращения.
Ferra.ru

Ferra.ru

В условиях усиливающейся перегруженности на низких орбитах, вызванной ростом числа спутниковых запусков, существует значительный риск столкновений и распространения космического мусора. Проведение тщательных исследований космической среды необходимо для разработки эффективных стратегий ответственного и устойчивого использования космических ресурсов.

MOCAT отличается своей способностью моделировать отдельные объекты, разнообразные параметры, орбитальные характеристики, сценарии фрагментации и вероятности столкновений. Это многофункциональный и мощный инструмент, который может различать категории объектов, обобщать параметры и предлагать многоуровневые расчеты.

Инструмент MOCAT разработан командой ARCLab как открытое программное обеспечение, чтобы помочь заинтересованным сторонам, включая операторов спутников, регуляторов и общественность, принимать решения на основе данных.

Автор:Булат Кармак
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