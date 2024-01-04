Мошенники обманули основателя сверхзащищённого криптокошелька на $125 тысяч

Эксперт по криптобезопасности рассказал, что поверил в аирдроп криптовалют — бесплатную раздачу токенов в рамках продвижения компании. Лу заинтересовался раздачей токенов LFG, информация о которой начала распространяться 1 января: держатели Ethereum, потратившие с 2016 года $4269 и более на транзакционные комиссии, приглашались перейти на криптовалюту Solana. Он перешёл по ссылке через руководство в интернете и попал на фишинговый сайт для подписания сообщения в кошельке.

В итоге с кошелька сняли практически все деньги. Лу отметил, что использовал не свой кошелёк Nest, который работает в тестовом режиме, а знаменитый блокчейн-ресурс MetaMask.

«Моделирование транзакций просто необходимо. В Nest Wallet это встроено, но в MetaMask полностью отсутствует. Этого можно было полностью избежать», — поделился Лу с подписчиками.