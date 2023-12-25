Наука и технологии
19:30, 25 декабря 2023
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Мошенники придумали новую схему обмана в честь Нового года

В преддверии Нового года мошенники активизировали свою деятельность, придумав новые способы обмана.

Ferra.ru

Ferra.ru

Особенно активны они стали в сфере телефонного мошенничества. По данным РИА Новости, злоумышленники звонят под видом сотовых операторов, предлагая продлить договор SIM-карты, а также создают копии аккаунтов в мессенджерах, вымогая деньги у знакомых жертвы.

Один из распространенных методов – звонки через мессенджер с аватаркой правоохранительных органов или логотипом крупной компании.

В ходе разговора мошенники просят включить трансляцию экрана, чтобы увидеть одноразовые пароли, приходящие жертве.

Другой метод включает уведомление о якобы истекающем договоре SIM-карты с целью получения паролей от различных сервисов. Эксперты напоминают, что мобильные операторы никогда не просят предоставлять пароли.

Кроме того, мошенники используют персональные атаки, создавая копии аккаунтов в мессенджерах и начиная общение от имени жертвы для получения денег. Они даже записывают голос жертвы, чтобы с помощью ИИ-технологий отправлять аудиосообщения друзьям жертвы.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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