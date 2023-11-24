Мозговой чип Neuralink оказался опасен, но Илон Маск умолчал об этом
Осенью этого года компания Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых чипов, начала поиски добровольцев для клинических испытаний своего новаторского продукта.
Ferra.ru
Однако, по информации издания Reuters, Илон Маск, глава компании, преднамеренно скрыл данные о потенциальной опасности этих чипов.
Четверо американских законодателей обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с просьбой провести расследование в отношении возможного мошенничества со стороны Маска.
В центре внимания — документы, которые могли ввести инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового чипа Neuralink.
В письме упоминается о 12 обезьянах, использованных в экспериментах, которые подверглись эвтаназии из-за серьезных последствий, включая паралич и отек мозга.
Это противоречит заявлениям Маска, сделанным в социальной сети X 10 сентября, где он утверждал, что в ходе испытаний не погибла ни одна обезьяна.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о надежности и безопасности мозговых чипов Neuralink, а также о моральной ответственности компании и ее руководства.