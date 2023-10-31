МТС отказалась делать раздачу мобильного интернета бесплатной даже после требований ФАС

В то время как другие крупные операторы, такие как МегаФон, Билайн и Tele2, согласились с требованиями регулятора, МТС остаётся непреклонной, считая свои действия законными.

ФАС России уже предупредила компанию о возможности возбуждения дела за неисполнение предписания, срок по которому истёк 18 октября. Эксперты полагают, что это может привести к административной ответственности и штрафам в размере от 300 тыс до 1 млн рублей.

Происходящее вызывает много вопросов и дискуссий о справедливости и законности взимания платы за раздачу интернета, а также о том, какие меры должны быть предприняты для защиты интересов потребителей.

Многие считают, что МТС должна пересмотреть свою позицию и следовать примеру других операторов, чтобы обеспечить равные условия для всех пользователей мобильного интернета в России.