МТС выпустила фирменный Wi-Fi роутер с необычным дизайном

Разработанный в фирменном стиле, роутер имеет форму квадрата со скошенными углами, а его боковая сторона украшена буквами М, Т и С, расположенными в том же порядке, что и на логотипе компании.

Дизайн был запатентован в России и Китае, что подчеркивает уникальность и инновационность подхода МТС к созданию своей продукции.