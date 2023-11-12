Наука и технологии
07:30, 12 ноября 2023
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Мумии обезьян помогли найти легендарную египетскую «страну изобилия»

Археологи, возможно, разгадали тысячелетнюю тайну Пунта - легендарной «страны изобилия», почитаемой древними египтянами. Генетический анализ мумифицированного павиана из Египта позднего периода позволил исследователям предположить, что Пунт может совпадать с историческим портовым городом Адулис на территории современной Эритреи.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Пунт, процветающий торговый партнер древних египтян, был известен такими экзотическими товарами, как мирра, ладан и леопардовые шкуры. Несмотря на его значимость, египтяне никогда не раскрывали его точного местоположения. Недавнее исследование позволяет предположить, что древним Пунтом мог быть Адулис, входивший в состав Аксумитской империи.

Вывод сделан на основе генетического анализа павиана, который был мумифицирован в поздний период Древнего Египта (около 800 и 500 гг. до н. э.). Генетика указывает на то, что животное произошло недалеко от того места, где, как известно, появился Адулис столетия спустя.

Хотя некоторые археологи с осторожностью относятся к приравниванию Адулиса к Пунту, эта смелая гипотеза открывает новые пути для исследований, которые, возможно, позволят выяснить, как торговля повлияла на морские технологии египтян и разнообразие дикой природы в этом регионе.

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