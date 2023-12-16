На 100 году жизни скончалась «крестная мать» ИИ-искусства

Мольнар, жившая в Париже с 1947 года, столкнулась с первоначальным сопротивлением своим компьютерным картинам, вдохновленным Мондрианом и Клее. В 1959 году она впервые создала «Машинный образ», используя простую бумагу и свои руки.

Получив доступ к компьютеру в 1968 году, Мольнар освоила технологию эпохи «Аполлона», выучила языки Basic и Fortran и использовала перфокарты для своих авангардных творений. Ее серии, включая «Прерывания» и «(Des)Ordres», демонстрировали хаотичную красоту, «рожденную из напряжения между точностью и беспорядком». В 1970-х годах Мольнар обнимала компьютерные экраны, описывая этот процесс как «разговор» и «настоящий живописный процесс».

В недавнем сотрудничестве Мольнар вошла в мир блокчейна, создав «Темы и вариации», генеративную художественную серию из более чем 500 NFT, проданную через Sotheby’s за 1,2 миллиона долларов. Наследие Веры Молнар продолжает формировать эволюцию генеративного искусства, оставляя неизгладимый след на пересечении технологий и творчества.