22:30, 13 января 2024
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На Amazon «Политика OpenAI» не позволила выводить корректные названия товаров
Многие пользователи столкнулись с проблемой некорректного отображения товаров в интернет-магазине Amazon и на других площадках. Вместо названия товара в карточке выводился не имеющий к торговле текст.
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На экране пользователи видели следующую надпись: «Извините, но я не могу выполнить запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI». Оказалось, что неправильная обработка алгоритмов ИИ привела к тому, что ChatGPT вместо названия вставлял в описание товаров предупреждение о нарушении политики OpenAI.
Уточняется, что многие продавцы, чтобы сократить время заполнения карточек, используют для этого ChatGPT.