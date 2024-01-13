Наука и технологии
22:30, 13 января 2024
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На Amazon «Политика OpenAI» не позволила выводить корректные названия товаров

Многие пользователи столкнулись с проблемой некорректного отображения товаров в интернет-магазине Amazon и на других площадках. Вместо названия товара в карточке выводился не имеющий к торговле текст.

Pexels.com

Pexels.com

На экране пользователи видели следующую надпись: «Извините, но я не могу выполнить запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI». Оказалось, что неправильная обработка алгоритмов ИИ привела к тому, что ChatGPT вместо названия вставлял в описание товаров предупреждение о нарушении политики OpenAI.

Уточняется, что многие продавцы, чтобы сократить время заполнения карточек, используют для этого ChatGPT.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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