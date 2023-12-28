На что нужно обращать внимание при выборе лотка для кошки

При выборе лотка для котёнка или взрослой кошки (кота) нужно исходить из следующих критериев.

Материал. Самый удобный, простой и гигиеничный — пластик. Но при покупке лотка убедитесь, что у него нет резкого неприятного запаха.

Конструкция. Лучше выбирать самые простые лотки. Однако если кошка недавно жила на улице, то ей лучше взять лоток в виде домика.

Решётка. Она даст возможность сэкономить на наполнителе. Но приучать в её наличию питомца нужно сразу же.