На что нужно обращать внимание при выборе лотка для кошки
Одна из составляющих комфортной жизни домашней кошки — это лоток. Но как его правильно выбирать?
The Wildest
При выборе лотка для котёнка или взрослой кошки (кота) нужно исходить из следующих критериев.
Материал. Самый удобный, простой и гигиеничный — пластик. Но при покупке лотка убедитесь, что у него нет резкого неприятного запаха.
Конструкция. Лучше выбирать самые простые лотки. Однако если кошка недавно жила на улице, то ей лучше взять лоток в виде домика.
Решётка. Она даст возможность сэкономить на наполнителе. Но приучать в её наличию питомца нужно сразу же.
Размер. Берите большой или маленький лоток в зависимости от «габаритов» вашего любимца.
Стоимость. Здесь лучше исходить из привычек и повадок кошки. Иногда лучше взять подороже, но более качественный лоток.
Простота ухода. Покупайте лотки без острых углов (в них может застрять грязь), при этом довольно глубокие и без подвижных деталей (кошка их может случайно оторвать).