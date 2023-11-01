Наука и технологии
15:45, 01 ноября 2023
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На днях в США состоится «историческое» обсуждение дальнейшей судьбы криптовалют

В США криптовалютная компания Valkyrie Funds подала в Комиссию по ценнам бумагам и биржам США (SEC) исправленную заявку на спотовый биткоин-ETF. Заседание регулятора назначено на 2 ноября.

Kandinsky

Kandinsky

Заседание будет закрытым. Изначально планировалось обсуждение решения Апелляционного суда США касательно заявки Grayscale на биткоин-ETF, поданной на рассмотрение SEC, но отклонённой, после чего суд встал на сторону компании. Однако вслед за Grayscale исправленную заявку подала и биржа Valkyrie Funds.

Известно, что заседание SEC посвящено не только рассмотрению заявок, но и обсуждению судебных последствий в случае их отклонения. По мнению многочисленных аналитиков, решение SEC может стать судьбоносным и историческим как для биткоина, так и для криптовалютной отрасли в целом.

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