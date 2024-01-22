На российский аналог МКС отправят суперкомпьютер для обработки данных со спутников
Ferra.ru
Одной из ее ключевых особенностей станет наличие суперкомпьютера, предназначенного для обработки данных, получаемых со спутников.
Первые космонавты начнут работу на новой Российской орбитальной станции (РОС) уже в 2028 году. Она будет состоять из трех базовых модулей: научно-энергетического, узлового и шлюзового, что позволит эксплуатировать ее в пилотируемом режиме.
Суперкомпьютер на РОС будет выполнять задачи по получению и обработке сырых данных со спутников, а также передаче их на Землю.
Это позволит повысить эффективность орбитальных группировок, экономя энергию на связь и увеличивая объем полезной информации. Кроме того, суперкомпьютер сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников.
РОС также будет обладать высокой энергетикой, с солнечными батареями большой площади, предоставляющими 54 кВт мощности. Станция сможет поддерживать работу оборудования для дистанционного зондирования Земли во всех частотных диапазонах, что даст мощный толчок наземным отраслям, использующим эти данные.