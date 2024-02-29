Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 16:30
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На российском сегменте МКС обнаружена утечка воздуха

Международная космическая станция (МКС) вновь столкнулась с проблемой утечки воздуха, на этот раз в российском сегменте, сообщили представители Роскосмоса и NASA.
Ferra

Ferra

Роскосмос подтвердило факт утечки, заявив, что специалисты знают о проблеме и что в настоящее время она не представляет угрозы для экипажа. Это произошло вскоре после того, как NASA сообщило о небольшой, но растущей утечке в модуле "Звезда".

Это не первый раз, когда МКС сталкивается с проблемами утечки воздуха. В августе 2020 года была обнаружена утечка в модуле, которая была временно устранена в октябре того же года. Еще одна потенциальная утечка была обнаружена в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года Роскосмос заявил, что нашел и устранил "последнюю утечку воздуха".

Автор:Армен Зангиев
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